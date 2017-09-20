Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов признался, что проблемы Рост Банка и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось изначально.

«Ранее я не рассчитал бизнес-силы. Проблемы Рост Банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры», — сказал он.

Шишханов отметил, что полностью разделяет позицию ЦБ, «одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке».

Как сообщалось, 28 февраля 2017 года акционеры Бинбанка избрали новый состав совета директоров кредитной организации, при этом Михаил Гуцериев был избран председателем совета.



«Я благодарен Михаилу Гуцериеву, который согласился по моей просьбе возглавить совет директоров Бинбанка. Пакет мер, принятых Гуцериевым в короткие сроки, был направлен на сохранение Бинбанком ведущих позиций в финансовой отрасли, стабилизацию его работы и в первую очередь на защиту интересов вкладчиков», — сообщил Шишханов.



В среду, 20 сентября, стало известно, что собственник Бинбанка обратился в ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.

Собственник ​Бинбанка попросил ЦБ о санации Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.