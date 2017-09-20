Временная администрация должна включать в себя не только представителей ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ), но и лучших представителей других участников финансового рынка, например банков и микрофинансовых компаний (МФК). Такое мнение высказал председатель совета директоров Adela Financial Retail Group и МФК «Домашние деньги» Евгений Бернштам, комментируя ситуацию с возможной санацией Бинбанка.

«Я не знаю, какой можно было выбрать другой путь (в ситуациях с «Открытием» и Бинбанком. — Прим. ред.). Знаете, что у меня вертится в голове? В свое время, к сожалению (это был 1979 год в Советском Союзе), в авиакатастрофе под Днепропетровском погибла футбольная команда «Пахтакор» (Ташкент), — сказал Бернштам. — И все команды высшей лиги выделили в команду «Пахтакор», чтобы она не снялась с чемпионата, одних из лучших своих футболистов. И один из них, Андрей Якубик, даже стал лучшим бомбардиром чемпионата страны, играя по сути за не свою команду «Пахтакор».

Собственник ​Бинбанка попросил ЦБ о санации Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.

Бернштам добавил, что «мир не придумывает ничего нового», и поэтому в плане санаций крупных банков имеет смысл воспользоваться схожей «футбольной» схемой. Кроме того, глава «Домашних денег» отметил, что на Бинбанке череда санаций крупных банков не закончится.

«Я всегда ловил себя на мысли и в плане «Открытия», и в плане Бинбанка, и последующих историй (эта — не последняя): надо вводить временную администрацию, состоящую из лучших представителей рыночных структур — не только ЦБ и АСВ, но лучших представителей финансового рынка страны вне зависимости от их структурной принадлежности, — заявил Бернштам в разговоре с обозревателем Банки.ру. — Очень важно сохранить частную составляющую банковского сектора страны. Нельзя ни в коем случае допустить скатывания до песни Beatles «Back in the U.S.S.R». Ни в коем случае нельзя вернуться к банковской системе, состоящей лишь из нескольких банков. А для этого надо под неусыпным взором регулятора скомпоновать команду из лучших представителей финансового сектора рыночных структур страны, именно рыночных, которые бы наравне с ЦБ входили в банки в качестве временной администрации».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru