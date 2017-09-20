Минфин РФ обсуждает введение пятикратного повышающего коэффициента стоимости ОСАГО для пьяных водителей в рамках предлагаемой министерством реформы ОСАГО. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.



«Коэффициент еще обсуждается, но, я думаю, в случае если человек был пойман пьяным за рулем, то коэффициент должен быть 5 или что-то в этом роде», — сказал он.

Ранее Минфин опубликовал для публичного обсуждения проект поправок к страховому законодательству, предусматривающий введение дополнительных коэффициентов, влияющих на стоимость полиса, а также разделение полисов ОСАГО на три вида: с лимитом 400—500 тыс. рублей, 1 млн и 2 млн рублей.

Минфин предложил для публичного обсуждения проект поправок по либерализации ОСАГО Минфин опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект поправок к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Документ, направленный на либерализацию условий ОСАГО, предложен для публичного обсуждения в период с 14 сентября до 11 октября 2017 года.

По словам Моисеева, полисы с лимитом 1—2 млн рублей не будут навязываться ни страховым компаниям, ни потребителям, поскольку стоимость такого полиса может достигать 25 тыс. рублей.

Установка телематического оборудования, по словам Моисеева, также будет добровольной. «Это наша мечта, мы, конечно, не будем заставлять граждан и предпринимателей 6 тысяч рублей тратить на установку. Массовое установление фото-, видеофиксации дает возможность выстраивать big data по манере вождения», — отметил он.



Кроме того, Минфин предлагает ввести в ОСАГО несколько дополнительных коэффициентов, влияющих на стоимость полиса, которые смогут определять сами страховщики. Это характеристики вождения водителя, которые будут определяться с помощью телематических устройств, число серьезных нарушений водителем ПДД: проезд на красный свет, управление автомобилем в пьяном виде, превышение скорости более чем на 60 км/ч. Также страховщики смогут менять стоимость полиса, если страхователь выберет повышенную страховую сумму или предоставит недостоверные сведения для заключения договора.

Методику расчета стоимости полиса страховщики будут обязаны публиковать на своем сайте. Максимальная цена ОСАГО не должна будет превышать трехкратного размера базовой ставки, установленной ЦБ (сейчас — 3 432—4 118 рублей).

Эти коэффициенты предлагается ввести в дополнение к существующим, которые устанавливаются Центральным банком (по стажу и возрасту водителя, территории, коэффициенту по аварийности и т. д.).

Как сообщалось ранее, в Минфине рассчитывают, что предлагаемые поправки станут первым шагом по освобождению ОСАГО от госрегулирования (сейчас цены на полисы регулируются Банком России).