Русский Ипотечный Банк снизил ставки по вкладам.
«Онлайн Бонус» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. евро на 366 дней) в рублях открывается под 8—8,5% (ранее — под 8,2—8,7%), в евро — под 0,8—1% годовых (прежде — под 0,9—1,05%).
«Онлайн Доходный» (от 30 тыс. рублей на 121, 181, 271, 366, 731 и 1 096 дней) привлекается под 7—7,8% годовых (вместо 7,2—8%).
Доходность «Удобного управления» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов/евро, от 31 до 366 дней) в рублях составит 6,55—7,2% (прежде — 6,85—7,5%), в долларах и евро — 0,15—0,75% годовых (вместо 0,2—0,85%).
Все вклады можно пополнять. Проценты выплачиваются ежемесячно.
ООО «КБ «Русский ипотечный банк» — небольшой по размеру активов столичный банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады физических лиц (63,02%).
Участниками и бенефициарами кредитной организации являются председатель совета директоров, член правления Владимир Саламандра и Максим Касаткин, каждому из которых принадлежит по 19,97% долей общества, член совета директоров и правления Николай Александрович (18,67%), Анатолий Кириленко (16,87%), Юрий Крюков (15,14%), член совета директоров Александр Кулагин (5,00%), Арвет Кеввай (4,39%).
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 12,94 млрд рублей (189-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,99 млрд, кредитный портфель — 8,63 млрд, обязательства перед населением — 9,02 млрд.