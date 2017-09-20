Русский Ипотечный Банк снизил ставки по вкладам.

«Онлайн Бонус» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. евро на 366 дней) в рублях открывается под 8—8,5% (ранее — под 8,2—8,7%), в евро — под 0,8—1% годовых (прежде — под 0,9—1,05%).

«Онлайн Доходный» (от 30 тыс. рублей на 121, 181, 271, 366, 731 и 1 096 дней) привлекается под 7—7,8% годовых (вместо 7,2—8%).

Доходность «Удобного управления» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов/евро, от 31 до 366 дней) в рублях составит 6,55—7,2% (прежде — 6,85—7,5%), в долларах и евро — 0,15—0,75% годовых (вместо 0,2—0,85%).

Все вклады можно пополнять. Проценты выплачиваются ежемесячно.