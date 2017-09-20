Крупные клиенты начали вывод активов, и у Бинбанка возникли проблемы. Такое мнение порталу Банки.ру высказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.



«Панические настроения, отчасти и пресса этому помогла, привели к тому, что начался вывод активов крупных клиентов и у банка возникли проблемы», — сказал Аксаков.

«Надеюсь, что решение ЦБ будет мудрым и все стабилизируется», — добавил он.

По словам Аксакова, в случае если будет принято решение о санации Бинбанка, не стоит ожидать того, что ЦБ сформирует единую банковскую группу. «Думаю, что над оздоровлением будут работать разные люди и доведут до состояния, когда банки можно будет приватизировать», — указал он.

Собственник ​Бинбанка попросил ЦБ о санации Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.