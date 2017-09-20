Крупные клиенты начали вывод активов, и у Бинбанка возникли проблемы. Такое мнение порталу Банки.ру высказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
«Панические настроения, отчасти и пресса этому помогла, привели к тому, что начался вывод активов крупных клиентов и у банка возникли проблемы», — сказал Аксаков.
«Надеюсь, что решение ЦБ будет мудрым и все стабилизируется», — добавил он.
По словам Аксакова, в случае если будет принято решение о санации Бинбанка, не стоит ожидать того, что ЦБ сформирует единую банковскую группу. «Думаю, что над оздоровлением будут работать разные люди и доведут до состояния, когда банки можно будет приватизировать», — указал он.
Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 1 121,51 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 94,33 млрд, кредитный портфель — 160,33 млрд, обязательства перед населением — 533,72 млрд.