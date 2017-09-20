У онлайн-площадки Хоум Кредит Банка по оформлению товаров в рассрочку появилось приложение для iOS — «Товары в рассрочку». Его уже можно скачать в App Store.

Как поясняют в кредитной организации, приложение повторяет функционал онлайн-площадки. С помощью системы поиска и фильтров клиент находит интересный ему товар и оформляет его в рассрочку от Хоум Кредит Банка прямо в приложении. Сейчас там представлено более 10 тыс. товаров партнеров: бытовая и компьютерная техника, телефоны, электроника.

Хоум Кредит Банк запустил онлайн-площадку по оформлению товаров в рассрочку Хоум Кредит Банк запустил первую в России онлайн-площадку, где все товары можно приобрести в рассрочку. Клиент получает товар за счет кредита банка, а проценты покрывает скидка магазина-партнера, поясняется в релизе финорганизации.

Аналогичное приложение для операционной системы Android заработает в ближайшие несколько недель.



«Больше половины пользователей онлайн-площадки с товарами в рассрочку заходят к нам с планшетов и смартфонов. Для таких клиентов мы выпустили мобильное приложение. Оно простое, удобное, быстрое и сохраняет все возможности декстопной версии площадки, только в «карманной» версии», — комментирует директор по цифровому бизнесу Хоум Кредит Банка Михаил Балабанов.

