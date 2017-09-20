У онлайн-площадки Хоум Кредит Банка по оформлению товаров в рассрочку появилось приложение для iOS — «Товары в рассрочку». Его уже можно скачать в App Store.
Как поясняют в кредитной организации, приложение повторяет функционал онлайн-площадки. С помощью системы поиска и фильтров клиент находит интересный ему товар и оформляет его в рассрочку от Хоум Кредит Банка прямо в приложении. Сейчас там представлено более 10 тыс. товаров партнеров: бытовая и компьютерная техника, телефоны, электроника.
Хоум Кредит Банк запустил первую в России онлайн-площадку, где все товары можно приобрести в рассрочку. Клиент получает товар за счет кредита банка, а проценты покрывает скидка магазина-партнера, поясняется в релизе финорганизации.
Аналогичное приложение для операционной системы Android заработает в ближайшие несколько недель.
«Больше половины пользователей онлайн-площадки с товарами в рассрочку заходят к нам с планшетов и смартфонов. Для таких клиентов мы выпустили мобильное приложение. Оно простое, удобное, быстрое и сохраняет все возможности декстопной версии площадки, только в «карманной» версии», — комментирует директор по цифровому бизнесу Хоум Кредит Банка Михаил Балабанов.
ООО «ХКФ Банк» — один из крупнейших розничных финансовых институтов на российском рынке, «дочка» чешской Home Credit Group бизнесмена Петра Келлнера (входит в состав международной PPF Group). С 2008 года планомерно разворачивает свою деятельность в сторону универсального розничного бизнеса. Основным источником ресурсов на текущий момент выступают средства населения.
На текущий момент 99,9919% акций банка принадлежит Home Credit B. V., 88,62% акций которой контролирует PPF Financial Holding B. V. (Нидерланды), а 11,38% — Emma Omega LTD. Основными бенефициарами данных организаций и, соответственно, российского банка выступают владелец PPF Group, один из богатейших чешских бизнесменов Петр Келлнер (с долей в 88,62%) и его деловой партнер Иржи Шмейц (7,36%).
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 241,47 млрд рублей (36-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 51,13 млрд, кредитный портфель — 175,12 млрд, обязательства перед населением — 157,89 млрд.