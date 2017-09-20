На 1 тыс. экономически активных граждан России по состоянию на 1 сентября в среднем приходится 39 микрозаймов. При этом общее количество микрозаймов в РФ на указанную дату составило 2,98 млн единиц. Таковы данные исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди регионов — лидеров по среднему количеству микрозаймов на душу населения — регионы Сибири и севера Европейской части РФ: Республика Тыва (125 микрозаймов на 1 тыс. экономически активных граждан), Республика Алтай (92), Республика Хакасия (73), Архангельская область (73) и Республика Карелия (70). Наименьшее среднее количество микрозаймов зафиксировано на Северном Кавказе (Ингушетия — 4, Чечня — 5 и Дагестан — 7), а также в Москве (19).

«Несмотря на сравнительно высокие темпы увеличения объемов портфеля микрозаймов, уровень проникновения микрофинансовых институтов не представляется критичным и имеет потенциал дальнейшего роста, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Микрофинансовые займы востребованы гражданами, и этот все еще относительно «молодой» сегмент розничного кредитования продолжает динамично развиваться. Вместе с тем в ряде регионов кредиторам необходимо обратить внимание на уровень текущей долговой нагрузки заемщиков, не позволяя ему превышать предельные уровни».