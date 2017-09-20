Тройка-Д Банк (товарный знак — Алма Банк) представил пакет премиальных банковских услуг Alma Premium.

Как сообщили в кредитной организации, в рамках пакета предусмотрена возможность выбора ежегодного или ежемесячного тарифа. При поддержании клиентом во вкладах, размещенных в банке, остатков на сумму от 1,5 млн рублей пакет услуг предоставляется бесплатно. В других случаях стоимость пакета составит 500 рублей в месяц, а при выборе ежегодного тарифа — 4 тыс. рублей в год. При этом клиентам предоставляется льготный двухмесячный период бесплатного обслуживания.

Пакет услуг включает бесплатный выпуск карт Visa Platinum или Mastercard Platinum (на выбор клиента), а также двух дополнительных платежных карт. В рамках пакета клиенты могут открыть три расчетных счета в рублях, долларах и евро и три доходных счета с начислением на минимальный остаток 7,5% годовых в рублях (0,5% в долларах, 0,15% в евро). Клиенты Alma Premium получают скидку в 20% на аренду сейфовых ячеек и доступ к банковским вкладам категории VIP с повышенной доходностью.

Пакет также предусматривает бесплатное пользование интернет-банком и услугой СМС-информирования об операциях по счетам, вкладам и картам.



Обслуживание клиентов Alma Premium осуществляется персональным менеджером. Оформить пакет услуг можно в офисах банка в Москве и Нижнем Новгороде.

Тройка-Д Банк анонсирует покупку Алма Банка и переход на его бренд Тройка-Д Банк начинает процедуру покупки Алма Банка, под брендом которого планируют в дальнейшем работать обе организации. Об этом сообщил банк-покупатель, уточнив, что сделка по приобретению пакета акций Алма Банка проходит с одобрения Банка России.