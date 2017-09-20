Председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович заявил, что банк работает в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Мои первые дни работы в должности председателя правления Бинбанка сопровождаются громкими новостями в СМИ. И в текущей ситуации мой предыдущий опыт работы будет полезен. Банк продолжает работу в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами без промедления. Акционеры банка и вся команда при поддержке ЦБ РФ приложат максимум усилий для обеспечения бесперебойной работы банка для клиентов», — сообщил Давыдович.

В понедельник, 18 сентября, пресс-служба Бинбанка сообщила, что Евгений Давыдович утвержден на должность предправления кредитной организации. Кроме Давыдовича на должность предправления Бинбанка рассматривались кандидатуры бывшего председателя правления Промсвязьбанка Артема Констандяна, а также топ-менеджеров самого Бинбанка.

20 сентября стало известно, что собственник Бинбанка обратился в Центробанк с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.

Собственник ​Бинбанка попросил ЦБ о санации Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.