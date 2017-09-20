Председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович заявил, что банк работает в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Мои первые дни работы в должности председателя правления Бинбанка сопровождаются громкими новостями в СМИ. И в текущей ситуации мой предыдущий опыт работы будет полезен. Банк продолжает работу в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами без промедления. Акционеры банка и вся команда при поддержке ЦБ РФ приложат максимум усилий для обеспечения бесперебойной работы банка для клиентов», — сообщил Давыдович.
В понедельник, 18 сентября, пресс-служба Бинбанка сообщила, что Евгений Давыдович утвержден на должность предправления кредитной организации. Кроме Давыдовича на должность предправления Бинбанка рассматривались кандидатуры бывшего председателя правления Промсвязьбанка Артема Констандяна, а также топ-менеджеров самого Бинбанка.
20 сентября стало известно, что собственник Бинбанка обратился в Центробанк с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.
Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 1 121,51 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 94,33 млрд, кредитный портфель — 160,33 млрд, обязательства перед населением — 533,72 млрд.