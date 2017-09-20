Государственный совет Крыма принял в первом чтении законопроект, регламентирующий порядок списания кредитов, взятых в банках Украины.

«Подлежит списанию в полном объеме задолженность: если по состоянию на 18 марта 2014 года она не превышает 5 млн рублей или сумму, выраженную в иностранной валюте по курсу, установленному ЦБ РФ на указанную дату, эквивалентную 5 млн рублей», — отмечается в документе.

В нем также говорится о механизмах и категориях заемщиков, имеющих право на реструктуризацию задолженности перед украинскими банками.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками.