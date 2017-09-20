ЦБ установил официальные курсы валют на 21 сентября. Курс доллара повысился на 2,97 копейки, составив 58,0993 рубля (58,0993 рубля на 20 сентября). Курс евро увеличился на 8,79 копейки, до 69,7664 рубля (69,6785 рубля на 20 сентября).



Российская валюта плавно сдает позиции в ожидании итогов заседания ФРС США, констатируют эксперты. На рубль также давит неспособность нефти в ходе уже четырех торговых сессий выйти на уровень 56 долларов за баррель марки Brent. По данным на на 12:44 мск он стоит 55,68 доллара.

Внимание участников рынка сфокусировано на заседании ФРС США, результаты которого станут известны после 21:00 мск.

«В то время как рынки весьма осторожно оценивают шансы ужесточения политики ФРС до конца года и не спешат покупать доллар, большинство аналитиков предупреждают, что логичным шагом ФРС будут сохранение прогнозов на еще одно повышение в этом году и настрой на три-четыре повышения в будущем», — комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич.

По его словам, для рубля и нефти сильная мировая экономика и экономика США являются положительными факторами, обещая рост потребления нефти и оптимизм на сырьевых рынках.

«Однако в эти дни высоки шансы, что ФРС все же с осторожностью будет оценивать экономические перспективы, особо не меняя свой настрой в монетарной политике. Такой подход грозит запустить коррекцию в сырьевых активах, отправив нефть из верхней части торгового диапазона последних двух лет в область 40—45 долларов за баррель марки Brent. В этом случае рублю всерьез грозит выход в область выше 65», — поясняет эксперт.

В целом, заключает он, сентябрьский тренд на ослабление российской валюты сохраняется, пусть и в слегка подавленном виде за счет глобальной слабости доллара.