Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время своей речи в Италии предложит заполнить брешь в европейском бюджете, которая появится после Brexit, на 20 млрд евро. Об этом британское правительство известило канцлера Германии Ангелу Меркель, сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

По имеющейся информации, советник премьер-министра по ЕС Оливер Роббинс заверил своих европейских коллег, что во время пятничной речи премьера во Флоренции будет представлено это предложение.

Будет ли это дополнительная сумма к так называемому счету за Brexit, или Британия предложит всего 20 млрд евро, не уточняется. Великобритания подписала многолетнюю программу финансового развития Евросоюза (Multiannual Financial Framework) на 2014—2020 годы, включающую запланированные обязательства, которые должны быть оплачены до 2025 года.

​Самый дорогой развод в мире Спустя год после референдума в Британии задачи, которые должны быть решены в рамках отделения Соединенного Королевства от ЕС, кажутся невыполнимыми в срок, который отведен для урегулирования процесса, — до 31 марта 2019 года. Сколько стоит «бракоразводный процесс» между Великобританией и Евросоюзом?

По информации источников в Европейской комиссии, приблизительный валовый счет для Великобритании составит около 100 млрд евро: 86,4 млрд евро бюджетных обязательств, принятых Великобританией в качестве члена ЕС; 11,5 млрд евро условных обязательств, если организация или страна не сможет погасить свой кредит от ЕС; 1,7 млрд евро в виде взносов на цели развития и оказания помощи странам Африки, Карибского бассейна и Тихого океана.



На прошлой неделе стало известно, что четвертый раунд переговоров по Brexit откладывается на неделю из-за выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Италии с речью об отношениях Лондона и Евросоюза после завершения Brexit. По мнению экспертов, ее речь будет рассматриваться как третье основное пояснение планов Великобритании по Brexit и станет важным моментом в процессе переговоров по отделению страны.