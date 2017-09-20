Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с Бинбанком.

«Что касается банковской системы, я хочу отослать вас к заявлениям, которые были сделаны на прошлой неделе главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, которая дала свою оценку нынешнему состоянию и положению дел в банковском секторе», — сказал Песков, передает РИА Новости.

ЦБ 20 сентября сообщил, что собственник Бинбанка обратился с просьбой о санации кредитной организации.



Как отмечалось, Набиуллина на банковском форуме в Сочи заявила, что ЦБ не ослабит контроль за банковским сектором. «Риски на бизнес собственников и менеджмента нужно жестко ограничивать и не пытаться обманывать регулятора через запутанные схемы владения и неформальные договоренности. Банковский бизнес должен быть именно банковским, а не инвестиционным. Если собственники банков хотят заниматься иным бизнесом, пусть финансируют его не из средств своих вкладчиков. А то у нас получается асимметричное распределение вершков и корешков», — отметила она.

Собственник ​Бинбанка попросил ЦБ о санации Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.