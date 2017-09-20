Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с Бинбанком.
«Что касается банковской системы, я хочу отослать вас к заявлениям, которые были сделаны на прошлой неделе главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, которая дала свою оценку нынешнему состоянию и положению дел в банковском секторе», — сказал Песков, передает РИА Новости.
ЦБ 20 сентября сообщил, что собственник Бинбанка обратился с просьбой о санации кредитной организации.
Как отмечалось, Набиуллина на банковском форуме в Сочи заявила, что ЦБ не ослабит контроль за банковским сектором. «Риски на бизнес собственников и менеджмента нужно жестко ограничивать и не пытаться обманывать регулятора через запутанные схемы владения и неформальные договоренности. Банковский бизнес должен быть именно банковским, а не инвестиционным. Если собственники банков хотят заниматься иным бизнесом, пусть финансируют его не из средств своих вкладчиков. А то у нас получается асимметричное распределение вершков и корешков», — отметила она.
Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 1 121,51 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 94,33 млрд, кредитный портфель — 160,33 млрд, обязательства перед населением — 533,72 млрд.