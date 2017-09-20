Банк ВТБ проанализировал трансакционную активность своих розничных клиентов в период с 1 июня по 31 августа 2017 года. Согласно данным исследования, которые приводятся в сообщении банка, в этом году на 35% выросло число туристов, выбравших в качестве отдыха зарубежные страны, а лидером рейтинга стала Германия.

Число совершенных клиентами ВТБ операций выросло на 35% по сравнению с летними месяцами прошлого года. Общий объем трат увеличился на 21%, достигнув почти 100 млн рублей.

Первую пятерку зарубежных стран по объему совершенных клиентами ВТБ летом 2017 года трансакций возглавила Германия, далее идут Швейцария, Кипр, Латвия и Болгария.

В Италии, Франции и Болгарии клиенты ВТБ в этом сезоне отпусков потратили вдвое больше, чем год назад, следует из релиза. В Великобритании, наоборот, объем покупок уменьшился в три раза, в результате чего страна вышла из списка наиболее популярных направлений отдыха. «Новичками» топ-30 рейтинга стали Хорватия и Люксембург.

По числу совершенных трансакций лидером стал Кипр, вытеснив победителя рейтинга пяти прошлых лет — Болгарию. В островной республике было совершено 3,8 тыс. карточных операций. В первую пятерку также вошли Латвия, Болгария, Белоруссия и Германия.

Средний чек клиентов ВТБ за одну трансакцию этим летом увеличился в валюте на 22%, до 189 долларов США. Таким образом, данный показатель превысил значение 2013—2014 годов. В рублевом эквиваленте лидером по размеру среднего чека стала Франция.



Этим летом клиенты ВТБ на треть увеличили траты в ресторанах и барах, на четверть — в категории «шопинг» и на 14% — в супермаркетах. Расходы на авиа- и железнодорожные билеты, а также аренду автотранспорта почти не изменились, оставшись на уровне 2016 года. При этом траты клиентов на бензин выросли на 14%.