Ситуация с Бинбанком, который запросил ЦБ о проведении санации, никак не отразится на деятельности группы ВСК, сообщили Банки.ру в пресс-службе страховой компании.



«Никак не отразится на деятельности группы ВСК», — сказал представитель ВСК, комментируя ситуацию с Бинбанком.

Группа «Сафмар», в которую входит сам Бинбанк, владеет 49% акций ВСК.



Собственник Бинбанка 20 сентября обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через ФКБС.



В июне завершился процесс интеграции страховых активов «Сафмара» в группу ВСК. В частности, в группу вошла компания «Европлан».

В рамках сделки, состоявшейся 27 июля 2016 года, ВСК приобрела право собственности на 100-процентную долю «БИН Страхования», а группа «Сафмар» получила 45,21% акций ВСК.



Собственник ​Бинбанка попросил ЦБ о санации Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.

Бинбанк ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».



По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 1 121,51 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 94,33 млрд, кредитный портфель — 160,33 млрд, обязательства перед населением — 533,72 млрд.