Председатель Европейского совета Дональд Туск встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в следующий вторник в Лондоне, чтобы обсудить Brexit. Встреча пройдет после запланированного выступления Мэй во Флоренции в эту пятницу, где она должна обозначить британское видение будущих связей с ЕС.

О встрече Туск проинформировал в своем Twitter-аккаунте после встречи с Мэй на Генеральной ассамблее ООН накануне. Лондонская встреча пройдет в преддверии саммита глав ЕС 28 сентября в Эстонии.



Переговоры между ЕС и Великобританией по Brexit после трех раундов не имели успеха и не привели к каким-либо договоренностям. Четвертый раунд переговоров был отложен на время из-за запланированного выступления Мэй в Италии.