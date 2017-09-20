Банку России не стоит медлить с решением относительно будущего Бинбанка, собственник которого обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации. Такое мнение высказал старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Александр Данилов.
Он пояснил, что промедление может спровоцировать нервозность среди вкладчиков. В настоящее время есть факторы как за санацию, так и против нее, отметил он. «За санацию говорит тот факт, что банк является частью большой финансовой группы, и в случае его ликвидации могут быть косвенные риски для участников финансового рынка», — считает Данилов.
Кроме того, у банка большой объем средств физических лиц, порядка 600 млрд рублей, большая часть из которых, вероятно, застрахована, предположил он. Данилов уточнил, что это крупные единовременные выплаты, на которые у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) нет денег, и ЦБ придется кредитовать фонд, включив печатный станок. «Есть и доводы против: банк не системообразующий, большая часть обязательств застрахована, поэтому если рассматривать вариант его закрытия, то социального взрыва или очень больших потерь для бизнеса не будет», — заключил представитель Fitch.
20 сентября собственник Бинбанка попросил ЦБ провести санацию кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 1 121,51 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 94,33 млрд, кредитный портфель — 160,33 млрд, обязательства перед населением — 533,72 млрд.