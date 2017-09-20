Банку России не стоит медлить с решением относительно будущего Бинбанка, собственник которого обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации. Такое мнение высказал старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Александр Данилов.



Он пояснил, что промедление может спровоцировать нервозность среди вкладчиков. В настоящее время есть факторы как за санацию, так и против нее, отметил он. «За санацию говорит тот факт, что банк является частью большой финансовой группы, и в случае его ликвидации могут быть косвенные риски для участников финансового рынка», — считает Данилов.

Кроме того, у банка большой объем средств физических лиц, порядка 600 млрд рублей, большая часть из которых, вероятно, застрахована, предположил он. Данилов уточнил, что это крупные единовременные выплаты, на которые у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) нет денег, и ЦБ придется кредитовать фонд, включив печатный станок. «Есть и доводы против: банк не системообразующий, большая часть обязательств застрахована, поэтому если рассматривать вариант его закрытия, то социального взрыва или очень больших потерь для бизнеса не будет», — заключил представитель Fitch.

20 сентября собственник Бинбанка попросил ЦБ провести санацию кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Собственник ​Бинбанка попросил ЦБ о санации Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.