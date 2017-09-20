Допрос генерала Олега Феоктистова в рамках дела бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева продолжался почти 1,5 часа в закрытом режиме, содержание его показаний неизвестно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.



Защита Улюкаева довольна показаниями бывшего сотрудника ФСБ Олега Феоктистова. «Мы довольны, все показания укладываются в нашу картину», — сказал РИА Новости адвокат Тимофей Гриднев.

При этом защите запретили разглашать содержание показаний Феоктистова, сказала РИА Новости адвокат Дареджан Квелидзе. «Нам нельзя говорить о содержании закрытого заседания», — сообщила она.

Феоктистов после допроса в суде по делу Алексея Улюкаева отказался комментировать суть дела, но рассказал журналистам, что со сном у него все в порядке. «Великолепно!» — сказал генерал, отвечая на вопрос, как ему «спится по ночам». Другие пояснения генерал давать не стал.

По данным СМИ, Феоктистов в августе 2016 года был прикомандирован в «Роснефть» от ФСБ на должность главы службы безопасности. Именно он является автором заявления на Улюкаева о взятке в 2 млн долларов. В марте глава нефтяной компании Игорь Сечин объявил, что Феоктистов вернулся на службу в ФСБ. На заседании в среду выяснилось, что Феоктистов уже не числится действующим сотрудником ФСБ. По данным источников РИА Новости, генерал собирался уйти на пенсию.

Замоскворецкий суд Москвы продолжит рассматривать дело Улюкаева 26 сентября.