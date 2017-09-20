ПАО СК «Росгосстрах» – универсальная компания, головная компания в структуре крупнейшей российской страховой группы «Росгосстрах». В 2016 году компания заняла второе место на страховом рынке РФ по размеру собранной премии и стала лидером по сборам в сегменте ОСАГО. В структуре страхового портфеля по итогам 2016 года наиболее существенные доли приходятся на ОСАГО (44,78%), каско (18,67%), страхование имущества граждан (13,68%). Компания имеет более 3500 офисов во всех регионах страны. Головной офис расположен в Москве. До конца 2016 года компания контролировалась братьями Хачатуровыми. В настоящий момент ПАО СК «Росгосстрах», вместе с ООО НПФ «РГС» и ПАО «Росгосстрах Банк», перешли под управление Банка «ФК Открытие», основным инвестором которого в августе стал Банк России.