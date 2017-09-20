Руссобанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,5 процентного пункта.
Доходность «Комфортного» (от 30 тыс. рублей на срок от 91 до 180 дней) составит 6%. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Доходный» (от 30 тыс. рублей на срок от 91 до 400 дней) оформляется под 6,5—7,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
«МультиПлюс» (от 300 тыс. рублей на срок от 91 до 400 дней) открывается под 5,25—7% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.
Все вклады можно пополнять.
АО «АКБ «Руссобанк» — небольшой моноофисный столичный банк, развивающий универсальную модель бизнеса. Основные направления деятельности — работа на рынках межбанковских кредитов и долговых ценных бумаг, кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, а также привлечение средств населения во вклады. Высокую активность банк проявляет и на валютном рынке. Основным источником фондирования выступают собственные средства (капитал) и средства клиентов-предприятий.
На текущий момент основными акционерами банка выступают член совета директоров Павел Типикин и Станислав Швед (по 19,99%), Любовь Иванова (19,95%), члены совета директоров Геннадий Корсунский и Александр Мерман (по 16,50% акций), Валерий Фроймчук (6,67%), оставшаяся часть акций (0,41%) распределена между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 4,64 млрд рублей (293-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,37 млрд, кредитный портфель — 0,80 млрд, обязательства перед населением — 1,22 млрд.