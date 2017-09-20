Руссобанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,5 процентного пункта.

Доходность «Комфортного» (от 30 тыс. рублей на срок от 91 до 180 дней) составит 6%. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Доходный» (от 30 тыс. рублей на срок от 91 до 400 дней) оформляется под 6,5—7,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

«МультиПлюс» (от 300 тыс. рублей на срок от 91 до 400 дней) открывается под 5,25—7% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Все вклады можно пополнять.