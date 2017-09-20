Бинбанк получил кредит на поддержку ликвидности от ЦБ перед объявлением о возможной санации кредитной организации, заявил источник, близкий к Банку России.

«Средства были предоставлены в небольшом объеме относительно размеров самого банка, — уточнил собеседник, отказавшись называть сумму. — Это точно было не так много, как получил «ФК Открытие».

Кредит был предоставлен на прошлой неделе, накануне заседания совета директоров Банка России, подтверждает топ-менеджер крупного банка.



20 сентября Банк России сообщил, что владелец Бинбанка обратился в ЦБ с просьбой о проведении санации банка через Фонд консолидации банковского сектора.

Собственник ​Бинбанка попросил ЦБ о санации Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.