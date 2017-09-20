Бинбанк получил кредит на поддержку ликвидности от ЦБ перед объявлением о возможной санации кредитной организации, заявил источник, близкий к Банку России.
«Средства были предоставлены в небольшом объеме относительно размеров самого банка, — уточнил собеседник, отказавшись называть сумму. — Это точно было не так много, как получил «ФК Открытие».
Кредит был предоставлен на прошлой неделе, накануне заседания совета директоров Банка России, подтверждает топ-менеджер крупного банка.
20 сентября Банк России сообщил, что владелец Бинбанка обратился в ЦБ с просьбой о проведении санации банка через Фонд консолидации банковского сектора.
Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 1 121,51 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 94,33 млрд, кредитный портфель — 160,33 млрд, обязательства перед населением — 533,72 млрд.