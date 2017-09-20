Совкомбанк открыл в Ульяновске офис для физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: ул. Пушкарева, д. 70.



В новом офисе доступны следующие услуги: потребительский и автомобильный кредиты, линейка вкладов, а также карта рассрочки «Халва». В отделении работают два банкомата, в том числе и с функцией cash-in.

Режим работы: понедельник — пятница, с 10:00 до 19:00, без перерыва на обед.

Этот офис стал четвертым отделением Совкомбанка в Ульяновске.