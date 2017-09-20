Завершился отбор участников реалити-шоу «Идея на миллион» среди технологичных и инновационных стартапов. Об этом сообщает Внешэкономбанк, напоминая, что победитель получит главный приз от ООО «ВЭБ-Инновации» — 25 млн рублей. Шоу стартует в ноябре на НТВ.

Список стартапов, которые примут участие в телешоу «Идея на миллион»:

«Одна из ключевых целей Внешэкономбанка — поддержка отечественных разработчиков высокотехнологичных продуктов. Мы создаем постоянно действующую систему отбора высокотехнологичных проектов и на системном уровне будем помогать молодым предпринимателям зарабатывать на своих идеях и инновациях. Телепроект станет одним из инструментов поиска проектов, направленных на популяризацию инноваций и привлечение большего количества молодых изобретателей к началу собственного дела, — комментирует заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Алексей Иванченко. — Мы высоко оцениваем уровень компаний, которые подали свои заявки на участие в телешоу. Уверен, что среди них есть будущие лидеры рынка персонифицированной медицины, портативных гаджетов, виртуальной реальности, беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта».

В сообщении подчеркивается, что ВЭБ как крупнейший институт развития содействует развитию предпринимательства. Банк сфокусирован на сегментах, важных для трансформации российской экономики: инфраструктуре, промышленности высоких переделов, проектах в высокотехнологичной сфере и экспорте. По этим направлениям возможный объем финансирования со стороны ВЭБа на возвратной основе составляет 570—700 млрд рублей ежегодно. Это около 4% от инвестиций в основной капитал в России.

Банк расширяет подход к поиску и отбору в свой портфель высокотехнологичных стартапов, в которые потенциально может инвестировать фонд «ВЭБ Инновации». Среди задач «ВЭБ Инноваций» — обеспечить стартапы финансированием на поздней стадии для масштабирования бизнеса и дать им компетенции для выхода на глобальный рынок. «ВЭБ Инновации» планируют создать ряд инвестиционных фондов («зонтик» фондов), в том числе с привлечением внешнего финансирования. Инвесторами станут как российские компании, так и мировые отраслевые лидеры. Планируемый объем инвестиций в одну компанию со стороны «ВЭБ Инноваций» — до 500 млн рублей.

В июле «ВЭБ Инновации» начали отбор высокотехнологичных проектов, самые перспективные из которых будут включены в программы развития бизнеса, получат инвестиции и примут участие в съемках реалити-шоу «Идея на миллион» на НТВ с призовым фондом 60 млн рублей. Партнерами проекта выступают Фонд развития интернет-инициатив и фонд «Сколково».



В жюри телешоу войдут представители бизнеса, профильных министерств, инвестиционных фондов, институтов развития, Внешэкономбанка и звезды шоу-бизнеса. На протяжении нескольких серий шоу члены жюри будут оценивать, насколько успешно участники справляются с поставленными задачами. В финал шоу выйдут семь проектов, три из которых станут призерами и смогут получить 25 млн, 20 млн и 15 млн рублей на развитие бизнеса.