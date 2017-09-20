Завершился отбор участников реалити-шоу «Идея на миллион» среди технологичных и инновационных стартапов. Об этом сообщает Внешэкономбанк, напоминая, что победитель получит главный приз от ООО «ВЭБ-Инновации» — 25 млн рублей. Шоу стартует в ноябре на НТВ.
Список стартапов, которые примут участие в телешоу «Идея на миллион»:
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виртуальный планетарий
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платформа полного погружения в виртуальную реальность для парков развлечений
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школьные учебные пособия в виртуальной реальности
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Big Data в музее
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искусственный интеллект для анализа поведения и передвижений посетителей в режиме реального времени
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первые в мире автоматы для печати фотографий из Intagram и других социальных сетей
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портативный семейный мини-кинотеатр
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нательный космический киберкостюм-нейроинтерфейс для комфортной и безопасной жизни в космосе
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экспресс-гемотесты на определение повреждения мозга
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сервис доставки готовой еды
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мобильное приложение виртуальной реальности
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первая в мире умная кормушка для аквариума
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интерактивные плашки для осуществления покупок и получения информации о продуктах, показываемых в эфирном потоке телеканалов
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браслет для заинтересованных в контроле за весом своего тела
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дроны для транспортировки людей
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светодиодные модули ближнего света
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система безопасности, которая распознает экстренные ситуации и позволяет немедленно организовать помощь, — кольцо с тревожной кнопкой
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программная платформа для определения подлинности цифровых документов, биометрической идентификации и защиты от цифрового мошенничества
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мобильный банк для детей
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неэлектронные идентификаторы для туристов, инвалидов и спортсменов, связанные с умной личной медицинской картой
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тренажер для восстановления подвижности пальцев руки после инсультов и травм
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глобальная информационная система идентификации и прослеживаемости товаров
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система рекрутинга с элементами искусственного интеллекта
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3D-принтер по металлу на основе селективного лазерного плавления
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виртуальный банк с искусственным интеллектом
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виртуальная примерка обуви на основе сопоставления 3D-моделей обувных колодок и стоп человека
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электрическая приставка для инвалидного кресла
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программно-аппаратный комплекс для компьютерной видеодиагностики и безоперационной коррекции патологий зрения
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зоопротеин — белковый корм и удобрения из личинок мух
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технология обработки земли роботракторами и сервис на ее основе
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биотехнология для восстановления рабочих параметров оборудования и изношенных систем отопления
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онлайн-сервис для развития познавательных функций мозга посредством когнитивных игр-тренажеров и специализированных курсов
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беспилотные автономные квадрокоптеры в сфере доставки товаров в мегаполисе
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многофункциональные протезы для взрослых и детей
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автономный сервисный робот для работы в местах повышенного скопления людей
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персональное энергоэффективное климатическое устройство, охлаждающее, увлажняющее и очищающее воздух
«Одна из ключевых целей Внешэкономбанка — поддержка отечественных разработчиков высокотехнологичных продуктов. Мы создаем постоянно действующую систему отбора высокотехнологичных проектов и на системном уровне будем помогать молодым предпринимателям зарабатывать на своих идеях и инновациях. Телепроект станет одним из инструментов поиска проектов, направленных на популяризацию инноваций и привлечение большего количества молодых изобретателей к началу собственного дела, — комментирует заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Алексей Иванченко. — Мы высоко оцениваем уровень компаний, которые подали свои заявки на участие в телешоу. Уверен, что среди них есть будущие лидеры рынка персонифицированной медицины, портативных гаджетов, виртуальной реальности, беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта».
В сообщении подчеркивается, что ВЭБ как крупнейший институт развития содействует развитию предпринимательства. Банк сфокусирован на сегментах, важных для трансформации российской экономики: инфраструктуре, промышленности высоких переделов, проектах в высокотехнологичной сфере и экспорте. По этим направлениям возможный объем финансирования со стороны ВЭБа на возвратной основе составляет 570—700 млрд рублей ежегодно. Это около 4% от инвестиций в основной капитал в России.
Банк расширяет подход к поиску и отбору в свой портфель высокотехнологичных стартапов, в которые потенциально может инвестировать фонд «ВЭБ Инновации». Среди задач «ВЭБ Инноваций» — обеспечить стартапы финансированием на поздней стадии для масштабирования бизнеса и дать им компетенции для выхода на глобальный рынок. «ВЭБ Инновации» планируют создать ряд инвестиционных фондов («зонтик» фондов), в том числе с привлечением внешнего финансирования. Инвесторами станут как российские компании, так и мировые отраслевые лидеры. Планируемый объем инвестиций в одну компанию со стороны «ВЭБ Инноваций» — до 500 млн рублей.
В июле «ВЭБ Инновации» начали отбор высокотехнологичных проектов, самые перспективные из которых будут включены в программы развития бизнеса, получат инвестиции и примут участие в съемках реалити-шоу «Идея на миллион» на НТВ с призовым фондом 60 млн рублей. Партнерами проекта выступают Фонд развития интернет-инициатив и фонд «Сколково».
В жюри телешоу войдут представители бизнеса, профильных министерств, инвестиционных фондов, институтов развития, Внешэкономбанка и звезды шоу-бизнеса. На протяжении нескольких серий шоу члены жюри будут оценивать, насколько успешно участники справляются с поставленными задачами. В финал шоу выйдут семь проектов, три из которых станут призерами и смогут получить 25 млн, 20 млн и 15 млн рублей на развитие бизнеса.