В Промсвязьбанке не наблюдают панических настроений среди клиентов на фоне информации о ситуации в Бинбанке, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.



«Панических настроений мы не наблюдаем. Даже в самый тяжелый с точки зрения информационного фона месяц, август, Промсвязьбанк показал устойчивый рост клиентской и ресурсной базы. В частности, в августе ПСБ привлек около 50 млрд рублей госсредств. Ресурсная база банка растет, она стабильна и хорошо диверсифицирована», — сообщили в пресс-службе.

«Банк не обращается за средствами ЦБ для поддержки ликвидности», — подчеркнули в пресс-службе.

В Промсвязьбанке также напомнили, что прибыль банка во II квартале 2017 года составила 2,4 млрд рублей, что в пять раз превышает размер финансового результата I квартала. Чистая прибыль за первое полугодие составила 2,9 млрд рублей.

«Банк выполняет все нормативы с запасом. На 1 сентября 2017 года норматив достаточности базового капитала (Н1.1) составил 6,5%, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 9,4%, норматив достаточности собственных средств (Н1.0) — 13,4%», — отметили в банке.

20 сентября стало известно, что собственник Бинбанка обратился в ЦБ с просьбой о санации банка. Бинбанк, «ФК Открытие», Московский Кредитный Банк и Промсвязьбанк входят в число банков так называемого московского кольца. Все эти банки связаны между собой.

Собственник ​Бинбанка попросил ЦБ о санации Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.

Бинбанк ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».



По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 1 121,51 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 94,33 млрд, кредитный портфель — 160,33 млрд, обязательства перед населением — 533,72 млрд.