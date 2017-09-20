Белгородсоцбанк снизил ставки по рублевым вкладам.
Доходность депозита «Стандарт» (от 100 тыс. рублей на 540 и 730 дней) составит 7,7—7,75% годовых (прежде — 8—8,25%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Срочный депозит» (от 10 тыс. рублей на 181, 367 и 730 дней) открывается под 6—6,75% (до этого — под 6,25—7%), «Люкс Плюс» (от 1 млн рублей на шесть месяцев, один год и один день и на три года) — под 6,25—7% (вместо 6,75—7,1%), а «Срочный пенсионный депозит» (от 5 тыс. рублей на 181, 367 и 730 дней) — под 6,25—7% годовых (вместо 6,75—7,25%).
Предусмотрены дополнительные взносы.
Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 8,27 млрд рублей (228-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,17 млрд, кредитный портфель — 3,42 млрд, обязательства перед населением — 4,68 млрд.