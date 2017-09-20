Восьмая ежегодная конференция «Банкострахование в России и СНГ», организуемая компанией Uniglobal, состоится 23—24 ноября 2017 года в Москве.

Данное мероприятие предоставит профессионалам из ведущих банков и страховых компаний России и СНГ возможность обсудить целый ряд актуальных вопросов банкострахования, среди которых:

Перспективы регулирования рынка банкострахования.

Инновации в продуктовой линейке с учетом развития современных технологий.

Совершенствование каналов коммуникации с клиентом.

Влияние диджитализации на эффективность реализации страховых продуктов.

Развитие онлайн-продаж страхования.

Опыт внедрения технологии блокчейн.

Управление рисками и потенциал увеличения доходов.

Инструменты для укрепления партнерских отношений.

Преимущества участия в конференции:

Актуальная тематика презентаций и интерактивных сессий позволит участникам конференции обсудить самые интересные и острые вопросы банкострахования. В качестве спикеров и панелистов конференции примут участие опытные профессионалы в сфере банкострахования, включая представителей топ-5 крупнейших банков России, а также представителя регулятора — Центрального банка РФ. У участников мероприятия будет отличная возможность для нетворкинга и эффективного обмена мнениями и опытом в ходе панельных дискуссий и интерактивного ланча. Конференция станет платформой для установления и развития партнерских отношений в сфере банкострахования.

В числе спикеров конференции представители ведущих банков, таких как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ 24, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, банк «Российский Капитал», Московский Кредитный Банк, банк «Союз», Московский Индустриальный Банк, банк «Уралсиб», КБ «ДельтаКредит», а также страховых компаний, включая «Ингосстрах», «Сбербанк страхование жизни», «ВТБ Страхование», «МАКС» и другие.

В качестве почетных гостей и спикеров в конференции примут участие представители ЦБ, Ассоциации российских банков, а также комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни.

Контактные лица по вопросам организации, сотрудничества и участия в конференции:

Мария Белозерова, старший продюсер конференций. Тел.: +420 226 220 462; mariya@uni-global.eu.

Павел Исачкин, директор по продажам. Тел.: +420 226 220 430; pavel@uni-global.eu.