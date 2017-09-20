Облигации Бинбанка, который в среду попросил ЦБ провести санацию через Фонд консолидации банковского сектора, подешевели на 10—15%.
Сейчас у Бинбанка в обращении один выпуск еврооблигаций и десять выпусков биржевых рублевых облигаций. Евробонд на 150 млн долларов с погашением в марте 2019 года упал на 15%. «Вчера его котировки были в районе 99% от номинала, сейчас рынок на уровне 81—85%», — отметил гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.
Самый ликвидный выпуск рублевых облигаций Бинбанка на 3 млрд рублей Б-08 упал утром на 10% (с 98,7% до 88% от номинала). Впрочем, инвесторам не стоит паниковать раньше времени: как показала ситуация с банком «ФК Открытие», санация может позитивно сказаться на котировках ценных бумаг.
«Все будет зависеть от формата санации. В случае с банком «Открытие» старший выпуск еврооблигаций с погашением в 2019-м вырос во вторник в цене до исторического максимума, так как инвесторы начали воспринимать его риск на уровне госбанков», — пояснил Алексей Третьяков.
«У Бинбанка нет субординированных облигаций, которые могли бы быть списаны. Если санация будет происходить по той же схеме, что и в банке «Открытие», то старший долг будет торговаться в прежнем режиме», — соглашается аналитик банка «Уралсиб» Наталья Березина.
По ее словам, такой сценарий представляется наиболее вероятным. «Фонд консолидации банковского сектора, когда ЦБ фактически входит в капитал банков, создали специально для внедрения новой схемы санации, которая теперь должна стать базовой», — полагает эксперт.
Впрочем, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах допускает и менее благоприятный для Бинбанка и инвесторов в его облигации сценарий. «Если будет санация через временную администрацию, как в банке «Пересвет», то инвесторы все равно получат все, но далеко не сразу», — отметил Табах. Это окажет давление на котировки облигаций, более или менее рыночные выпуски могут сильно потерять в цене.
«Есть косвенные признаки, что санация будет жестче, чем в случае с банком «Открытие». Слишком долгая подготовка к санации, множество утечек в прессу. ЦБ до сих пор не сказал, по какой схеме будет производиться санация. Очевидно, этот вопрос еще решается», — подытожил Табах.
Разговоры о возможных проблемах банка начались еще в середине августа, когда об этом сообщил директор по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-Капитал» Сергей Гаврилов. Так, в письме, разосланном клиентам компании, утверждалось, что ситуация вокруг «Открытия», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка может разрешиться уже этой осенью.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 1 121,51 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 94,33 млрд, кредитный портфель — 160,33 млрд, обязательства перед населением — 533,72 млрд.