Облигации Бинбанка, который в среду попросил ЦБ провести санацию через Фонд консолидации банковского сектора, подешевели на 10—15%.

Сейчас у Бинбанка в обращении один выпуск еврооблигаций и десять выпусков биржевых рублевых облигаций. Евробонд на 150 млн долларов с погашением в марте 2019 года упал на 15%. «Вчера его котировки были в районе 99% от номинала, сейчас рынок на уровне 81—85%», — отметил гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.

Самый ликвидный выпуск рублевых облигаций Бинбанка на 3 млрд рублей Б-08 упал утром на 10% (с 98,7% до 88% от номинала). Впрочем, инвесторам не стоит паниковать раньше времени: как показала ситуация с банком «ФК Открытие», санация может позитивно сказаться на котировках ценных бумаг.



«Все будет зависеть от формата санации. В случае с банком «Открытие» старший выпуск еврооблигаций с погашением в 2019-м вырос во вторник в цене до исторического максимума, так как инвесторы начали воспринимать его риск на уровне госбанков», — пояснил Алексей Третьяков.

«У Бинбанка нет субординированных облигаций, которые могли бы быть списаны. Если санация будет происходить по той же схеме, что и в банке «Открытие», то старший долг будет торговаться в прежнем режиме», — соглашается аналитик банка «Уралсиб» Наталья Березина.

По ее словам, такой сценарий представляется наиболее вероятным. «Фонд консолидации банковского сектора, когда ЦБ фактически входит в капитал банков, создали специально для внедрения новой схемы санации, которая теперь должна стать базовой», — полагает эксперт.

Впрочем, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах допускает и менее благоприятный для Бинбанка и инвесторов в его облигации сценарий. «Если будет санация через временную администрацию, как в банке «Пересвет», то инвесторы все равно получат все, но далеко не сразу», — отметил Табах. Это окажет давление на котировки облигаций, более или менее рыночные выпуски могут сильно потерять в цене.

«Есть косвенные признаки, что санация будет жестче, чем в случае с банком «Открытие». Слишком долгая подготовка к санации, множество утечек в прессу. ЦБ до сих пор не сказал, по какой схеме будет производиться санация. Очевидно, этот вопрос еще решается», — подытожил Табах.

Разговоры о возможных проблемах банка начались еще в середине августа, когда об этом сообщил директор по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-Капитал» Сергей Гаврилов. Так, в письме, разосланном клиентам компании, утверждалось, что ситуация вокруг «Открытия», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка может разрешиться уже этой осенью.

