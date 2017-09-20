Центробанк принял решение о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности.
«Банк России принял решение о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности на основании обращения кредитной организации», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Как ранее рассказал источник РБК, близкий к Банку России, Бинбанк получил кредит на поддержку ликвидности от ЦБ перед объявлением о возможной санации кредитной организации. «Средства были предоставлены в небольшом объеме относительно размеров самого банка, — уточнил собеседник, отказавшись называть сумму. — Это точно было не так много, как получил «ФК Открытие».
Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов заявлял, что проблемы Рост Банка и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось изначально. «Ранее я не рассчитал бизнес-силы. Проблемы Рост Банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры», — сказал он.
Кроме того, Шишханов отмечал, что Бинбанк находится в активной переговорной стадии с ЦБ. По его словам, санация — оптимальный вариант, гарантирующий соблюдение интересов всех клиентов банка.
«Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель — при поддержке ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост Банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика», — прокомментировал Шишханов.
20 сентября стало известно, что собственник Бинбанка обратился в ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.
Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 1 121,51 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 94,33 млрд, кредитный портфель — 160,33 млрд, обязательства перед населением — 533,72 млрд.