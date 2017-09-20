Центробанк принял решение о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности.

«Банк России принял решение о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности на основании обращения кредитной организации», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Как ранее рассказал источник РБК, близкий к Банку России, Бинбанк получил кредит на поддержку ликвидности от ЦБ перед объявлением о возможной санации кредитной организации. «Средства были предоставлены в небольшом объеме относительно размеров самого банка, — уточнил собеседник, отказавшись называть сумму. — Это точно было не так много, как получил «ФК Открытие».

Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов заявлял, что проблемы Рост Банка и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось изначально. «Ранее я не рассчитал бизнес-силы. Проблемы Рост Банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры», — сказал он.

Кроме того, Шишханов отмечал, что Бинбанк находится в активной переговорной стадии с ЦБ. По его словам, санация — оптимальный вариант, гарантирующий соблюдение интересов всех клиентов банка.

«Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель — при поддержке ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост Банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика», — прокомментировал Шишханов.

20 сентября стало известно, что собственник Бинбанка обратился в ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.

Собственник ​Бинбанка попросил ЦБ о санации Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.