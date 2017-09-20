Греческая экономика будет находиться под пристальным наблюдением в течение многих лет после завершения третьей программы финансовой помощи от кредиторов в следующем году. Об этом заявил в интервью порталу insider.gr глава рабочей группы Еврогруппы, австрийско-американский экономист Томас Визер, передают греческие СМИ.

Греция, как в свое время Испания, Ирландия, Португалия и Кипр, будет находиться под надзором Евросоюза и Международного валютного фонда, пока не выплатит 75% своих долгов. По словам Визера, надзор, по крайней мере в первые несколько лет, будет намного более строгим, чем, например, был для Ирландии.

Что касается возможности облегчения долгового бремени Греции, то, по словам Визера, «анализ будет проводиться летом 2018 года, а решение будет принято после завершения программы».

Такая кризисная страна, как Греция, по его словам, сможет восстановиться, но, вероятно, в 2019 и 2020 годах могут потребоваться дополнительные меры в зависимости от состояния бюджета. «Решающим фактором для греческого правительства в продвижении реформ» станет способность Греции использовать международные кредитные рынки к концу программы в августе 2018 года.



Визер уверен, что предстоящая в течение осени оценка программы реформ будет успешной для Греции: хотя правительству необходимо реализовать 95 так называемых приоритетных мер, большинство из них уже приняты в законодательном порядке.

