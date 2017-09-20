Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка Жилищного Финансирования на уровне «ruВ+» и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга. Перед отзывом по рейтингу подтвержден «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.

«Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывают низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах, низкий уровень LTV по ипотечному портфелю, низкая концентрация кредитных рисков и хорошая статистика взысканий, а также хорошие конкурентные позиции банка в сегменте ипотечного кредитования. Позитивно на рейтинге отразились адекватная география деятельности, низкий уровень принимаемых банком валютных рисков, а также наличие доступа к источникам дополнительной ликвидности», — отмечается в сообщении.

По мнению RAEX, негативно на рейтинг Банка Жилищного Финансирования продолжают влиять невысокий запас балансовой ликвидности (среднее значение отношения высоколиквидных активов к привлеченным средствам за вычетом субординированных займов составило около 8% за период с 1 сентября 2016 года по 1 сентября 2017-го), а также слабые финансовые результаты (ROE по прибыли после налогообложения за период с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017-го составила около минус 16%, согласно РСБУ).

Помимо этого, аналитики отмечают невысокие значения нормативов достаточности базового и основного капитала банка при снижении консервативности политики резервирования.