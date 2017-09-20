Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом московский Межтопэнергобанк, лишившийся лицензии в июле, и открыл в нем конкурсное производство сроком на один год, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сообщил в суде представитель Центробанка, в результате обследования было выявлено, что активы Межтопэнергобанка составляют более 20 млрд рублей, а его обязательства — свыше 30 млрд, что свидетельствует о наличии признака несостоятельности кредитной организации.

Кроме того, имелся еще один признак несостоятельности — неспособность удовлетворить требования кредиторов в течение 14 дней с наступления срока исполнения обязательств. Сумма неисполненных обязательств на момент отзыва лицензии превышала 170 млн рублей, отметил представитель ЦБ. Временная администрация поддержала требование Центробанка признать Межтопэнергобанк банкротом.

Отчет Агентства по страхованию вкладов, утвержденного конкурсным управляющим, суд назначил на 20 сентября 2018 года.