Руководство Бинбанка в течение года обсуждало с Центробанком возможные варианты выхода из сложившейся проблемной ситуации, говорится в пресс-релизе Бинбанка.



«Топ-менеджмент банка обсуждал в течение года с Банком России возможные варианты выхода из сложившейся ситуации, не найдя возможности докапитализации банка за счет собственных средств и по итогам анализа проблем банка, собственник Микаил Шишханов обратился к Банку России с просьбой о санации. После законодательного введения механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора собственники вели переговоры с ЦБ и подготовку к санации», — отмечается в сообщении.

Собственник и руководители банка будут сотрудничать с временной администрацией ЦБ для обеспечения непрерывности текущей деятельности Бинбанка. Финучреждение работает в обычном режиме, не допуская сбоя в работе с клиентами, контрагентами и партнерами, и продолжит в полной мере выполнять все обязательства перед клиентами и текущее обслуживание, добавили в Бинбанке.

В среду стало известно, что собственник Бинбанка обратился в ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.

Собственник ​Бинбанка попросил ЦБ о санации Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.

Позже Центробанк заявил о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности. «Средств, предоставленных Бинбанку Центробанком, достаточно для выполнения всех обязательств перед клиентами. Бинбанк для удобства клиентов специально продлил на два часа время работы своих отделений в период с 20 по 22 сентября включительно. Также банк привлек дополнительных сотрудников для поддержания эффективной работы контакт-центра и офисов на всей территории России. В офисах и банкоматах Бинбанка поддерживается достаточный объем наличных средств. При желании вкладчики могут снять свои средства. При этом у клиентов нет никаких оснований для беспокойства, банк продолжает работать в обычном режиме, поэтому мы рекомендуем не расторгать договор вклада досрочно, чтобы не потерять начисленные проценты», — прокомментировали в пресс-службе Бинбанка.

Как ранее рассказал источник РБК, близкий к Банку России, Бинбанк получил кредит на поддержку ликвидности от ЦБ перед объявлением о возможной санации кредитной организации. «Средства были предоставлены в небольшом объеме относительно размеров самого банка, — уточнил собеседник, отказавшись называть сумму. — Это точно было не так много, как получил «ФК Открытие».