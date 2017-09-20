Руководство Бинбанка в течение года обсуждало с Центробанком возможные варианты выхода из сложившейся проблемной ситуации, говорится в пресс-релизе Бинбанка.
«Топ-менеджмент банка обсуждал в течение года с Банком России возможные варианты выхода из сложившейся ситуации, не найдя возможности докапитализации банка за счет собственных средств и по итогам анализа проблем банка, собственник Микаил Шишханов обратился к Банку России с просьбой о санации. После законодательного введения механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора собственники вели переговоры с ЦБ и подготовку к санации», — отмечается в сообщении.
Собственник и руководители банка будут сотрудничать с временной администрацией ЦБ для обеспечения непрерывности текущей деятельности Бинбанка. Финучреждение работает в обычном режиме, не допуская сбоя в работе с клиентами, контрагентами и партнерами, и продолжит в полной мере выполнять все обязательства перед клиентами и текущее обслуживание, добавили в Бинбанке.
В среду стало известно, что собственник Бинбанка обратился в ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.
Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.
Позже Центробанк заявил о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности. «Средств, предоставленных Бинбанку Центробанком, достаточно для выполнения всех обязательств перед клиентами. Бинбанк для удобства клиентов специально продлил на два часа время работы своих отделений в период с 20 по 22 сентября включительно. Также банк привлек дополнительных сотрудников для поддержания эффективной работы контакт-центра и офисов на всей территории России. В офисах и банкоматах Бинбанка поддерживается достаточный объем наличных средств. При желании вкладчики могут снять свои средства. При этом у клиентов нет никаких оснований для беспокойства, банк продолжает работать в обычном режиме, поэтому мы рекомендуем не расторгать договор вклада досрочно, чтобы не потерять начисленные проценты», — прокомментировали в пресс-службе Бинбанка.
Как ранее рассказал источник РБК, близкий к Банку России, Бинбанк получил кредит на поддержку ликвидности от ЦБ перед объявлением о возможной санации кредитной организации. «Средства были предоставлены в небольшом объеме относительно размеров самого банка, — уточнил собеседник, отказавшись называть сумму. — Это точно было не так много, как получил «ФК Открытие».
Центробанк принял решение о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 1 121,51 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 94,33 млрд, кредитный портфель — 160,33 млрд, обязательства перед населением — 533,72 млрд.