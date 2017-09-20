Инфляция в России за период с 12 по 18 сентября была нулевой. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом в среду. Неделей ранее инфляция в стране также находилась на нулевом уровне.

С начала месяца цены снизились на 0,1%, а с начала года — выросли на 1,7%. В прошлогоднем сентябре инфляция была на уровне 0,2%.

«За прошедшую неделю яйца куриные стали дороже на 0,8%, масло сливочное, молоко, сметана, рис и пшено — на 0,2—0,3%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 2,1%, крупу гречневую — на 1%, масло подсолнечное — на 0,3%, — отмечается в сообщении статистического ведомства. — Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, лук и морковь — 2,7—4,6%, яблоки — 1,9%. В то же время огурцы и помидоры стали дороже на 2,1% и 1,6% соответственно». При этом цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли за неделю на 0,1%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции 15 сентября сообщила, что Центробанк будет постоянно ориентироваться на таргет по инфляции в 4%. «Инфляция достигла 4%, и мы хотели бы уточнить описание цели. Нашей целью является инфляция вблизи или около 4%, она может колебаться вверх или вниз вокруг 4%. Раньше мы говорили о горизонте достижения цели, устанавливали точку достижения. Эта цель теперь у нас становится постоянной», — заявила она. По словам главы регулятора, к концу текущего года инфляция ожидается на уровне 3,5—3,8%.

Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам года составит 3,7%. По итогам сентября в МЭР ожидают роста потребительских цен на 3,1—3,2% в годовом выражении, а по сравнению с предыдущим месяцем инфляция прогнозируется на уровне 0—0,1%.