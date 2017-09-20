Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» требует с России 5 млрд долларов в качестве возмещения за активы в Крыму. О подаче соответствующего искового заявления сообщается на сайте украинской компании.

«НАК «Нафтогаз Украины» и шесть компаний, входящих в группу «Нафтогаз», — ПАО «ГАО «Чорноморнафтогаз», ПАО «Укртрансгаз», ДП «Ликво», ПАО «Укргазвыдобування», ПАО «Укртранснафта» и ДП «Газ Украины» — подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, исковое заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Российской Федерацией активов группы в АР Крым», — говорится на сайте «Нафтогаза».

Убытки группы из-за потери активов в Крыму оцениваются экспертами в сумму около 5 млрд долларов, указано в релизе. Вынесение судом решения по делу ожидается до конца 2018 года. Из сообщения следует, что «Нафтогаз» и компании группы инициировали это арбитражное производство в октябре 2016 года в соответствии с российско-украинским двусторонним инвестиционным соглашением (межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций).

«Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе «Нафтогаз» привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая имеет значительный положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний. В частности, компания представляла интересы инвесторов нефтяной компании «ЮКОС» в споре против РФ и добилась решения суда о возмещении 60 млрд долларов», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

​Суд Гааги отменил решение о выплате 50 млрд долларов акционерам «ЮКОСа» Суд Гааги признал, что гаагский арбитраж, обязавший Россию выплатить 50 млрд долларов экс-акционерам «ЮКОСа», не имел надлежащей для этого компетенции, передает агентство Bloomberg.



Уточним, что в апреле 2016 года Окружной суд Гааги признал недействительными решения Постоянной палаты третейского суда, которая в 2014 году обязала Россию выплатить около 50 млрд долларов компаниям, связанным с бывшими акционерами «ЮКОСа», и снял с России обязательства по выплате. В августе 2016-го сообщалось, что бывшие акционеры «ЮКОСа» подали апелляцию на апрельское решение.



Из справки «Нафтогаза» следует, что украинские компании уже подали семь исков к РФ по защите инвестиций в связи с воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Свои иски подали ПАО «Укрнафта», АО «Ощадбанк», Игорь Коломойский и ООО «Аэропорт Бельбек», ПриватБанк, ООО «Лугзор», компания «Стабил», ООО «Эверест».