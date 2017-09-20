Книга заявок на дополнительный выпуск евробондов РФ, размещаемых Минфином, с погашением в 2027 и в 2047 годах превысила 5 млрд долларов, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

«Книга заявок подписана на сумму свыше 5 миллиардов долларов», — сказал собеседник агентства.