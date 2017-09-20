Цена нефти Brent в ходе торгов в среду превысила 56 долларов за баррель впервые с 13 апреля.

Стоимость ноябрьских контрактов на Brent к 17:20 мск выросла на 1 доллар, составив 56,14 доллара за баррель. К этому времени котировки октябрьских фьючерсов на нефть WTI увеличились на 0,75 доллара — до 50,23 доллара за баррель.

«Котировки марки Brent достигали уровня 56,32 (доллара за баррель) — максимума за пять месяцев. Котировки энергоносителя вверх подталкивают сообщения о возможном продлении соглашения о сокращении добычи в формате ОПЕК+. И даже тот факт, что запасы в США выросли, не особо испугал рынок. Таким образом, мы по-прежнему придерживаемся мнения, что Brent будет удерживаться в диапазоне 52—57 долларов за баррель», — отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

