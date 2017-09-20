Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает предложения о коэффициентах для нарушителей правил дорожного движения (ПДД), сообщили РИА Новости в РСА.

Ранее в среду в интервью телеканалу «Россия-1» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал, что стоимость полиса ОСАГО для водителя, пойманного пьяным за рулем, может вырасти в пять раз, соответствующие поправки в закон об «автогражданке» министерство готовит в настоящее время.

Повышение стоимости полиса, согласно предложению Минфина, возможно, если в течение года было зафиксировано превышение водителем скорости более чем на 60 км в час, управление автомобилем в пьяном виде или выезд на встречную полосу; если же в течение следующего года водитель будет ездить без нарушений, стоимость полиса для него снова снизится.

«РСА поддерживает предложения о коэффициентах для нарушителей правил дорожного движения», — сказали в РСА.

В свою очередь, в пресс-службе Банка России агентству сообщили, что регулятор рассмотрит предложение Минфина после того, как оно будет формализовано и представлено регулятору.