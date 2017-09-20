Управление Федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской области проводит на своем сайте опрос с целью выяснить, возможно ли, по мнению респондентов, ознакомиться со всеми существенными условиями оказания финансовых услуг в рекламе Совкомбанка.
Как поясняют в Нижегородском УФАС, рекламное сообщение, о котором идет речь, можно было увидеть 16 мая 2017 года на странице www.nn.ru/community/auto. Оно размещалось с правой стороны экрана и гласило: «Совкомбанк. Доступный кредит наличными до 15 млн. Заполнить заявку». Каждые 7 секунд рекламное сообщение сменялось страницей, содержащей информацию об условиях предоставления кредита. Кроме того, при возврате на страницу после перехода по какой-либо ссылке сайта рекламное сообщение не появлялось, вместо него высвечивалась иная реклама.
Для объективной оценки данной рекламы на предмет ее соответствия требованиям профильного закона Нижегородское УФАС проводит опрос восприятия потребителями медийно-контекстного баннера, следует из релиза антимонопольщиков. Ответить на вопрос о рекламе Совкомбанка можно по ссылке.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 34,40% акций), Алексей Фисун (19,03%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,68%), Фаина Балк (2,67%), Марина Яковлева (2,16%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 615,52 млрд рублей (17-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 62,10 млрд, кредитный портфель — 155,96 млрд, обязательства перед населением — 269,09 млрд.