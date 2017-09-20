Управление Федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской области проводит на своем сайте опрос с целью выяснить, возможно ли, по мнению респондентов, ознакомиться со всеми существенными условиями оказания финансовых услуг в рекламе Совкомбанка.

Как поясняют в Нижегородском УФАС, рекламное сообщение, о котором идет речь, можно было увидеть 16 мая 2017 года на странице www.nn.ru/community/auto. Оно размещалось с правой стороны экрана и гласило: «Совкомбанк. Доступный кредит наличными до 15 млн. Заполнить заявку». Каждые 7 секунд рекламное сообщение сменялось страницей, содержащей информацию об условиях предоставления кредита. Кроме того, при возврате на страницу после перехода по какой-либо ссылке сайта рекламное сообщение не появлялось, вместо него высвечивалась иная реклама.



Для объективной оценки данной рекламы на предмет ее соответствия требованиям профильного закона Нижегородское УФАС проводит опрос восприятия потребителями медийно-контекстного баннера, следует из релиза антимонопольщиков. Ответить на вопрос о рекламе Совкомбанка можно по ссылке.