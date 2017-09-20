Видеоблогер из Nemagia Алексей Псковитин стал подозреваемым по делу о клевете на основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова, сообщил A42.ru представитель Псковитина.



«Вчера Алексею сменили статус со свидетеля на подозреваемого... Решение прибыть в Москву на допрос — это был осознанный шаг, несмотря на то что можно было этого избежать, поскольку Алексей болеет… Культурная программа у нас никакая не предусмотрена… Алексей дал подписку о неразглашении, поэтому пока (относительно хода расследования) — без комментариев», — заявил представитель Псковитина.



Сторона защиты полагает, что состава преступления в действиях Псковитина не было.

Напомним, в начале сентября Роскомнадзор по решению кемеровского суда постановил заблокировать ролик Nemagia с критикой основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова. В нем блогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин обвинили предпринимателя во лжи, плохом отношении к клиентам и сотрудникам, хамстве, а также упрекнули в лести владельцу Альфа-Банка Михаилу Фридману. На момент публикации видео посмотрели больше 4 млн раз. Банк подал к Nemagia иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Представитель Тинькофф Банка назвал блогеров недобросовестными, а сказанное ими — грязью и клеветой.

​Тиньков об обысках у блогеров Nemagia: «Это провокации!​ Меня пытаются подставить​​» Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков прокомментировал обыски у блогеров Nemagia. По словам бизнесмена, он не имеет никакого отношения к следственным действиям и взлому двери одного из блогеров. Тиньков назвал распространяемую информацию «провокацией».

Позже, 13 сентября, Псковитин в своем видеообращении в Интернете сообщил, что у него в квартире проходят обыски «по какому-то уголовному делу». На следующий день Тиньков в видеообращении на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что готов отозвать иск о защите деловой репутации, если блогеры извинятся и удалят соответствующие видеоматериалы.

Добавим, Центральный районный суд Кемерово назначил на 9 октября предварительное судебное заседание по рассмотрению иска основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогерам Печерскому и Псковитину, с которых банкир планирует солидарно взыскать в качестве морального вреда 500 тыс. рублей.

