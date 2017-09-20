Почта Банк начнет работать с малым бизнесом в рамках пилотного проекта до конца 2017 года, сообщил RNS президент — председатель правления кредитной организации Дмитрий Руденко.
«Мы думаем о том, чтобы расширить сеть клиентских центров в стрит-ретейле, в первую очередь для того, чтобы предлагать клиентам более сложные финансовые продукты. В частности, начать работу с сегментом малого бизнеса. До конца этого года запустим пилотный проект. Начнем с открытия счета и будем дальше развивать это направление. Масштабировать его мы планируем до конца первого полугодия 2018 года», — сказал Руденко.
По словам главы банка, для обслуживания малого бизнеса понадобятся новые полноформатные отделения, открытие которых заложено в стратегию развития банка.
«Окна в почтовых отделениях предназначены прежде всего для работы с физическими лицами, клиентский поток там достаточно высокий. Кроме того, большая часть сети сегодня — это точки с почтовыми сотрудниками, дополнительно нагружать их продажей сложных продуктов было бы не совсем правильно. Увеличение количества собственных клиентских центров заложено в стратегию развития, однако эту идею должен одобрить наблюдательный совет», — отметил Руденко.
По его словам, может быть открыто 100 таких клиентских центров в дополнение к уже имеющимся 350.
«Обслуживать они будут и юридических, и физических лиц. Открывать такие клиентские центры мы будем во всех крупных городах страны. Я бы ориентировался на 100 таких отделений по России в дополнение к уже имеющимся 350. При этом хочу подчеркнуть, что основа нашего физического присутствия не меняется. Это два формата работы в почтовых отделениях, которые мы не только сохраняем, но и продолжим наращивать окна с сотрудниками банка и с сотрудниками Почты России», — сказал глава банка.
ПАО «Почта Банк» (бывш. ПАО «Лето Банк») — дочерняя организация банка ВТБ 24 (50% плюс одна акция) и Почты России (50% минус одна акция). Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России. Основным источником фондирования выступают средства банковской материнской организации.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 218,30 млрд рублей (41-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 19,08 млрд, кредитный портфель — 172,36 млрд, обязательства перед населением — 105,22 млрд.