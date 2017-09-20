Почта Банк начнет работать с малым бизнесом в рамках пилотного проекта до конца 2017 года, сообщил RNS президент — председатель правления кредитной организации Дмитрий Руденко.

«Мы думаем о том, чтобы расширить сеть клиентских центров в стрит-ретейле, в первую очередь для того, чтобы предлагать клиентам более сложные финансовые продукты. В частности, начать работу с сегментом малого бизнеса. До конца этого года запустим пилотный проект. Начнем с открытия счета и будем дальше развивать это направление. Масштабировать его мы планируем до конца первого полугодия 2018 года», — сказал Руденко.

По словам главы банка, для обслуживания малого бизнеса понадобятся новые полноформатные отделения, открытие которых заложено в стратегию развития банка.

«Окна в почтовых отделениях предназначены прежде всего для работы с физическими лицами, клиентский поток там достаточно высокий. Кроме того, большая часть сети сегодня — это точки с почтовыми сотрудниками, дополнительно нагружать их продажей сложных продуктов было бы не совсем правильно. Увеличение количества собственных клиентских центров заложено в стратегию развития, однако эту идею должен одобрить наблюдательный совет», — отметил Руденко.

По его словам, может быть открыто 100 таких клиентских центров в дополнение к уже имеющимся 350.

«Обслуживать они будут и юридических, и физических лиц. Открывать такие клиентские центры мы будем во всех крупных городах страны. Я бы ориентировался на 100 таких отделений по России в дополнение к уже имеющимся 350. При этом хочу подчеркнуть, что основа нашего физического присутствия не меняется. Это два формата работы в почтовых отделениях, которые мы не только сохраняем, но и продолжим наращивать окна с сотрудниками банка и с сотрудниками Почты России», — сказал глава банка.