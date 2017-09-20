Финальный ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов России с погашением в 2027 году составляет 4%, а в 2047-м — 5,2% годовых, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

«Финальный ориентир доходности определен на уровне 4% для бумаг с погашением в 2027 году, 5,2% — для бумаг с погашением в 2047 году», — сообщил он.

Ранее источник на финансовом рынке говорил ТАСС, что ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов Минфина с погашением в 2027 году составляет 3,98—4,03%, в 2047-м — 5,17—5,22%. Книга заявок, по его словам, на 16:45 мск была подписана уже на 5 млрд долларов.

Эти выпуски были впервые размещены в июне 2017 года. Тогда выпуск с погашением в 2027 году был размещен под 4,25%, с погашением в 2047-м — под 5,25%. Допвыпуск необходим для обмена евробондов Минфина на 4 млрд долларов. Обмену подлежат бумаги с погашением в 2018-м, а также в 2030 году. Заявки на обмен собирались до 19:00 мск 19 сентября.

Минфин пока не прокомментировал данную информацию.

Минфин РФ объявил о сборе заявок на обмен 13 сентября. Организаторами обмена выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Sberbank CIB. Инвесторы могли подавать заявки по цене бумаг не выше 107,8% от номинальной стоимости для евробондов «Россия-18» и 117,5% от номинальной стоимости для «России-30». Сейчас в обращении находятся евробонды «Россия-18» на сумму 3,46 млрд долларов, «Россия-30» — на 10,7 млрд долларов.