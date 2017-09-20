Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России системы tax free.



Законопроект вводит в России систему tax free для всех иностранных граждан (физических лиц), кроме граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). НДС, уплаченный на территории РФ, возмещается при вывозе приобретенных в розницу товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Разработанный Минфином проект федерального закона вносит изменения в статью 88 и главу 21 Налогового кодекса РФ.



Организациям розничной торговли дается право на вычет сумм НДС по товарам, реализованным таким иностранным гражданам.

Также предлагается установить ставку НДС в размере 0% в отношении услуг организаций по выплате сумм НДС таким физическим лицам, определить перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения ставки НДС в размере 0%.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что система tax free заработает в России с 1 октября 2017 года.