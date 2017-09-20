Торги на российском фондовом рынке в среду завершились в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ увеличился на 0,42% от уровня предыдущего закрытия и составил 2 057,53 пункта. Индекс РТС вырос на 1,24% — до отметки 1 122,43 пункта.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,73%, «Газпрома» — на 0,33%, Московской биржи — на 0,82%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 1,42%, «АЛРОСы» — на 0,35%.



«В среду, 20 сентября, общий настрой на рынках остается нейтральным. Рынки замерли в ожидании итогов заседания ФРС США. Европейские фондовые индексы слегка снижаются, американские индикаторы рынка акций с открытия торгов демонстрируют околонулевые изменения. Нефть Brent после довольно длительного флэта поднялась до 56 долларов за баррель и простимулировала подъем на российском фондовом рынке. В результате рублевый индекс ММВБ финиширует чуть выше 2 050 пунктов, долларовый индекс РТС вернулся к 1 120 пунктам», — сказала ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.