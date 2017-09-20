Европейская комиссия (ЕК) представит на саммите ЕС в конце сентября доклад, посвященный налоговому регулированию интернет-бизнеса. Это предложение активно обсуждается в ЕС последний месяц после того, как Франция, Германия, Италия и Испания в письме предложили ЕК разработать схему, которая запретит интернет-компаниям пользоваться низкими налоговыми ставками, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



В настоящее время онлайн-компании могут уклоняться от уплаты налогов в странах, где они генерируют большие доходы, потому что у них нет физического представительства в этом государстве. ЕК подсчитала, что европейские страны могут терять ежегодно только на налоговых поступлениях от таких компаний, как Facebook и Google, около 5,4 млрд евро.

Традиционные компании сталкиваются с налоговой ставкой в среднем в 23,2%, в то время как цифровые гиганты платят не более 10,1%, а часто эта ставка снижается до 8,9%.

ЕК считает, что предложение нуждается в единодушной поддержке со стороны глав государств ЕС, чтобы превратить этот документ в реальный закон. Законодательное предложение может быть представлено уже весной, независимо от того, присоединятся ли к европейскому проекту другие страны.

«При отсутствии адекватного глобального прогресса решения ЕС должны быть продвинуты на едином рынке», — цитирует документ издание Reuters.

Для быстрой реализации ЕК предложит рассмотреть краткосрочные решения, которые включают в себя «выравнивающий» налог на оборот, предложенный Францией и поддержанный десятью странами ЕС. Альтернативными краткосрочными вариантами будут удержанный налог на платежи и сборы доходов от рекламы или других услуг, предоставляемых цифровыми компаниями.