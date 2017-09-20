Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск просел на 36 копеек и составил 57,77 рубля. Курс евро понизился на 41 копейку, остановившись на отметке 69,32 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,18 рубля, минимальный — 57,71. Всего за торговый день совершены 28 052 сделки на 3 млрд 153 млн 98 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,87 рубля, минимальный — 69,25. Всего за торговый день совершено 3 605 сделок на 205 млн 482 тыс. евро.