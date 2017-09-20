Итальянский UniCredit недавно проявил интерес к слиянию с немецким Commerzbank, о чем информировал немецкое правительство, сообщает Reuters со ссылкой на двоих собеседников, знакомых с ситуацией. Источники агентства указали, что сделка возможна в среднесрочной перспективе.

«UniCredit контактировал с Министерством финансов Германии», — указал собеседник Reuters. При этом он сообщил, что если власти страны открыты к сотрудничеству, то руководство Commerzbank особого интереса не обнаружило.

Правительство Германии владеет 15% акций Commerzbank. Власти страны приобрели ценные бумаги финансовой организации в 2009 году, чтобы спасти ее в разгар кризиса. Reuters указывает, что контакты между UniCredit и властями ФРГ находятся на предварительной стадии. При этом один из источников агентства сообщил, что интерес к Commerzbank проявляют и другие финансовые группы. Представитель UniCredit отказался комментировать информацию о контактах с немецкими властями. От комментариев агентству Reuters отказался и Commerzbank.

Слухи о намерении UniCredit приобрести Commerzbank появились в 2013 году, однако тогда руководство итальянского банка в лице его исполнительного директора Федерико Гиццони сообщило о том, что не заинтересовано в сделке. Финансовая группа UniCredit за последние два года продала часть активов ради увеличения собственного капитала. В частности, она продала польский Bank Pekao и сократила долю в FinecoBank.

Чистый убыток Commerzbank во II квартале этого года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк принял решение о сокращении 9,6 тыс. рабочих мест в рамках программы реструктуризации.