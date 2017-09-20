Государственные микрофинансовые организации (МФО) включили в программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства(МСП), сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.



Так, МФО смогут получать кредиты в рамках программы по ставке 9,6%, при этом процентная ставка по договору микрозайма между МФО и субъектом МСП не будет превышать 14,4% годовых.



«Кроме того, программа стимулирования дополнена требованиями к кредитованию и предоставлению поручительств по кредитам МФО, в том числе критериями отбора микрофинансовых организаций, требованиями к субъектам МСП — получателям микрозаймов, а также к договорам микрозайма, заключаемым между МФО и предпринимателем. Государственные МФО являются уникальным инструментом поддержки, с их помощью заемные средства может получить микробизнес, у которого по тем или иным причинам нет возможности использовать традиционные банковские продукты (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удаленность населенного пункта и т.д.)», — отмечается в релизе.

В начале сентября глава Корпорации МСП Александр Браверман в рамках сессии на ВЭФ-2017 заявлял, что программа стимулирования кредитования субъектов МСП (программа «6,5») к концу 2018 года может стать доступной для микрофинансовых организаций.

Ранее Минэкономразвития разработало и внесло в правительство законопроект, согласно которому максимальный размер микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства должен вырасти с 3 млн до 5 млн рублей.