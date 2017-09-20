На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект с поправками в Налоговый кодекс в части ограничения размера фиксированных страховых взносов для самозанятых граждан. Документ внесен группой депутатов во главе с Сергеем Мироновым.

Изменение предлагается внести в статью 430 Налогового кодекса. Согласно ей, плательщики, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, — это индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, частные нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся частной практикой, — уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере. Как подсчитали авторы законодательной инициативы (в НК представлены формулы расчета взносов), для плательщиков с доходом менее 300 тыс. рублей в год размер подлежащих уплате страховых взносов в Пенсионный фонд России в 2017 году составляет 23,4 тыс. рублей.

Депутаты предлагают дополнить пункт о взносах самозанятых граждан на обязательное пенсионное страхование уточнением, что такие выплаты должны составлять не более 6% дохода плательщика.

При этом сохраняется обязанность по уплате установленных налогов, а также взносов на обязательное медицинское страхование (на 2017 год — 4 590 рублей), уточняют законодатели в пояснительной записке, отмечая, что «последнее позволит уменьшить расходы региональных бюджетов от взносов на обязательное медицинское страхование за неработающее население».

По мнению авторов законопроекта, действующая система с фиксированными взносами в ПФР «порождает дискриминацию для людей, которые только хотят начать собственное дело и не могут рассчитывать на получение значительных доходов». Такие предприниматели должны вносить в бюджет существенно более высокую долю своих доходов по сравнению с теми, кто зарабатывает значительно больше. Таким образом, в настоящее время для самозанятых граждан фактически установлен порог доходов для ведения предпринимательской деятельности: при уровне доходов ниже некоторого предела начинать и вести деятельность не имеет экономического смысла.

Депутаты рассчитывают, что принятие их законопроекта будет стимулировать самозанятость. «Ожидается, что доходы бюджетной системы увеличатся за счет вовлечения в предпринимательскую деятельность граждан, которые в настоящее время вообще не платят ни налоги, ни страховые взносы», — говорится в пояснительной записке. Вовлечение только 1 млн граждан в легальную предпринимательскую деятельность увеличит доходы внебюджетных фондов на 10 млрд рублей, в том числе Пенсионного фонда — на 5,4 млрд, подсчитали депутаты.

Между тем правительство законопроект не поддержало (заключение представлено в пакете документов, внесенных в Госдуму), аргументировав это тем, что «снижение величины страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых указанной категорией плательщиков… приведет к сокращению поступления страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации и, как следствие, к возможным рискам, связанным с ограничением формирования объема пенсионных прав для данной категории застрахованных лиц».

В заключении Кабмина подчеркивается, что текущий порядок расчета страховых взносов «создает определенный уровень гарантий застрахованным лицам, обеспечиваемый за счет поступления страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов». Также в правительстве обращают внимание на то, что в настоящее время самозанятые граждане не могут сформировать пенсионные права в объеме, соответствующем объему прав граждан, занятых по найму, а расходы бюджета ПФР на финансовое обеспечение их страховых пенсий превышают уплаченные ими страховые взносы, в связи с чем финансовое обеспечение расходов на страховые пенсии осуществляется за счет перераспределения страховых взносов, уплачиваемых работодателями за наемных работников, и ассигнований федерального бюджета в ПФР.



Кроме того, при получении самозанятыми плательщиками в 2017 году дохода в сумме 300 тыс. рублей размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составит 7,8% от суммы дохода, что превышает предлагаемое ограничение только на 1,8 процентного пункта, указано в заключении правительства.