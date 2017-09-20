Российский Центробанк движется к цивилизованной практике Запада в вопросе спасения крупных проблемных банков, но послал рынку неоднозначные сигналы после отзыва лицензии у банка «Югра» и санации банка «ФК Открытие», считает глава совета директоров «Сафмар Финансовые инвестиции» Олег Вьюгин, который раньше работал в Центробанке.

«Сафмар Финансовые инвестиции», который ранее назывался «Европланом», объединяет небанковские финансовые активы холдинга «Сафмар» семьи Гуцериевых, включая пенсионный, лизинговый и страховой бизнесы.



«Выработку принципов работы с Фондом консолидации ЦБ начал с кейсом «Открытия». Однако беспокойство рынков было вызвано тем, что перед этим ЦБ отозвал лицензию у достаточно заметного банка «Югра». То есть по сочетанию двух кейсов в вопросе о том, какой концепции придерживается ЦБ, ясности не наступило», — сказал Вьюгин в телефонном интервью Reuters в среду.

Через три недели после спасения Центробанком крупнейшего частного банка «Открытие» стало известно, что за финансовой помощью к регулятору обратился Бинбанк, который входит в один холдинг с компанией «Сафмар Финансовые инвестиции».

«Мне кажется, ЦБ движется к цивилизованной европейской практике. Просто это надо очень четко сказать, чтобы не создавать неприятные ситуации, когда люди не знают, что происходит. Бои должны быть по правилам», — отметил Вьюгин.

ЦБ говорил ранее, что ситуация с «Открытием» совершенно не связана с отзывом лицензии у среднего по размеру банка «Югра», который «работал на своих акционеров». «Сейчас ЦБ надо действовать так, как действовали регуляторы в свое время в Великобритании, Соединенных Штатах, когда они столкнулись с кризисом банковской системы. Действовали очень быстро — брали под государственное крыло банки, у которых капитал ниже уровня, который они готовы терпеть, капитализировали и выпихивали в рынок», — пояснил Вьюгин.

«Поэтому я не вижу причин не действовать и не идти проверенным путем», — сказал он.

После вхождения Центробанка в капитал «Открытия» зампред ЦБ Василий Поздышев говорил в интервью Reuters, что после докапитализации «Открытие» может быть продано частным инвесторам. «Рискну высказать следующую мысль: если 100% или около того банковских активов окажется под контролем государства, то это восстановит справедливую конкуренцию, но уже между командами госбанков. Если подобрать хорошие команды, они будут биться за рынки наравне с Германом Оскаровичем (Грефом)», — заявил Вьюгин.

«После этого вопрос о приватизации пакетов наиболее сильных банков и выводе их из-под государственного крыла будет решаемым и с экономической, и с политической точек зрения», — заключил он.

Собственник ​Бинбанка попросил ЦБ о санации Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.