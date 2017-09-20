Для оздоровления банка «ФК Открытие» потребуется три — четыре года. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов, который по окончании работы временной администрации возглавит «ФК Открытие».
«Банк, который попал в тяжелую ситуацию, надо сначала выправить, успокоить клиентов, создать работающую бизнес-модель. Это требует три — четыре года, — сказал он. — Многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в экономике».
Он отметил, что размер кредитной линии, которую ЦБ РФ предоставит банку, составит 1 трлн рублей. «Когда мы говорим о триллионе рублей — это кредитная линия ЦБ «Открытию», — указал он. Задорнов также добавил, что «все-таки, конечно, масштаб необходимой докапитализации измеряется меньшими суммами».
Субординированные облигации «ФК Открытие» будут списаны вместе с капиталом. «После объявления о санации «Открытия» облигации торгуются абсолютно нормально, кроме субординированного долга, который списывается вместе с капиталом предыдущих собственников», — отметил он.
Долг банка «ФК Открытие» перед Центробанком превысил 1 трлн рублей: увеличение задолженности финучреждения перед ЦБ до 1,06 трлн рублей отражено в опубликованной 18 сентября отчетности банка по РСБУ на 1 сентября.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 2 651,68 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 158,05 млрд, кредитный портфель — 829,84 млрд, обязательства перед населением — 387,98 млрд.