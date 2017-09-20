Для оздоровления банка «ФК Открытие» потребуется три — четыре года. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов, который по окончании работы временной администрации возглавит «ФК Открытие».

«Банк, который попал в тяжелую ситуацию, надо сначала выправить, успокоить клиентов, создать работающую бизнес-модель. Это требует три — четыре года, — сказал он. — Многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в экономике».

Он отметил, что размер кредитной линии, которую ЦБ РФ предоставит банку, составит 1 трлн рублей. «Когда мы говорим о триллионе рублей — это кредитная линия ЦБ «Открытию», — указал он. Задорнов также добавил, что «все-таки, конечно, масштаб необходимой докапитализации измеряется меньшими суммами».

Субординированные облигации «ФК Открытие» будут списаны вместе с капиталом. «После объявления о санации «Открытия» облигации торгуются абсолютно нормально, кроме субординированного долга, который списывается вместе с капиталом предыдущих собственников», — отметил он.

Долг «ФК Открытие» перед ЦБ превысил 1 трлн рублей Долг банка «ФК Открытие» перед Центробанком превысил 1 трлн рублей: увеличение задолженности финучреждения перед ЦБ до 1,06 трлн рублей отражено в опубликованной 18 сентября отчетности банка по РСБУ на 1 сентября.